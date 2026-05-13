La nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha annunciato i 25 giocatori convocati per i Mondiali di Top Division 2026, che si svolgeranno in Svizzera dal 15 al 31 maggio. La selezione segue un ciclo di partite amichevoli disputate nelle settimane precedenti. Nel roster figura anche il nome di Damian Clara, al centro di discussioni riguardo alla sua partecipazione alla competizione.

Dopo aver completato il ciclo di amichevoli in avvicinamento all’avventura iridata, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha ufficialmente la lista di convocati per i Mondiali di Top Division 2026, che si terranno in Svizzera dal 15 al 31 maggio. Lo staff tecnico del Blue Team, guidato da Jukka Jalonen, ha reso noto l’elenco dei 25 selezionati: 3 portieri, 8 difensori e 14 attaccanti. Gli elementi tagliati all’ultimo sono stati Olmo Albis, Filippo Rigoni, Nicholas Porco e Davide Schiavone. Fadani e Smith guideranno il reparto portieri, con appendice sulla situazione di Damian Clara, che verrà spiegata fra poche righe, mentre a garantire forza ed esperienza fra le linee saranno giocatori del calibro di Phil Pietroniro, Alex Trivellato, Matthew Bradley, Luca Frigo, Daniel Mantenuto e Marco Zanetti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026: la lista dei 25 e il “nodo” su Damian Clara

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