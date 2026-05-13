Ho paura di perdere tutto | così con i falsi permessi di soggiorno a 13.800 euro si reclutava operai nel Bresciano

In Italia, un sistema illecito di permessi di soggiorno falsi è stato smascherato nel Bresciano. Con un prezzo di 13.800 euro, si vendevano documenti contraffatti che permettevano l’ingresso e il soggiorno nel paese. Migliaia di lavoratori provenienti dall’India venivano reclutati e poi sfruttati, spesso sotto ricatto, una volta arrivati nel territorio italiano. L’indagine ha portato alla luce questa rete criminale che operava nel settore dell’immigrazione irregolare.

Scoperto un sistema di falsi permessi di soggiorno venduti a 13.800 euro nel Bresciano, come funzionava: migliaia di lavoratori reclutati in India, sfruttati e ricattati in Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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