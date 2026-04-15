Vendevano permessi di soggiorno illegali a 13.800 euro 3 arresti per caporalato a Brescia | sequestrati 19 mln

Tre persone sono state arrestate a Brescia nell'ambito di un'operazione che ha portato al sequestro di circa 19 milioni di euro. L'indagine ha svelato una rete criminale internazionale coinvolta nella vendita di permessi di soggiorno illegali a circa 13.800 euro ciascuno. Oltre alla frode fiscale, l'organizzazione sfruttava lavoratori attraverso pratiche di caporalato. La polizia ha confiscato ingenti risorse e smantellato un sistema illecito che operava su più fronti.

Smantellata rete criminale internazionale. Secondo l'accusa, vendeva permessi di soggiorno illegali per oltre 13mila euro l'uno, sfruttava i lavoratori e frodava il fisco. Sequestri per 19 milioni di euro e tre arresti domiciliari.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Caporalato e immigrazione illegale: 3 arresti e sequestro da 19 milioni di euroTre persone di origine indiana sono finite agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura distrettuale di Brescia e... Permessi di soggiorno a falsi braccianti extracomunitari, 11 arrestiUn’organizzazione gestiva l’ingresso illegale di cittadini extracomunitari attraverso documenti falsi e rapporti di lavoro inesistenti Secondo... Panoramica sull’argomento Si parla di: Caltanissetta, vendevano droga attraverso i social e la spedivano per posta: 2 arrestati. Vendevano permessi di soggiorno illegali a 13.800 euro, 3 arresti per caporalato a Brescia: sequestrati 19 mlnSmantellata rete criminali internazionale: vendeva permessi di soggiorno illegali per oltre 13mila euro, sfruttava i lavoratori e frodava il fisco ... fanpage.it Matera, permessi di soggiorno agli extracomunitari venduti a 2mila euro. Gli indagati: «Tanto non rischiamo niente»Dopo gli 11 arresti per la truffa al Decreto Flussi: nel sistema avvocati, consulenti del lavoro e sindacalisti. Un ristorante aveva chiesto di assumere 80 extracomunitari ... lagazzettadelmezzogiorno.it