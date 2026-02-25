Ho mobilitato la polizia per ritrovare il mio cane e ho ricevuto una multa di 200 euro Pensavo fosse uno scherzo per me è come un figlio | la storia di Giuseppe Eliseo e di Iron

Un uomo ha ricevuto una multa da 200 euro dopo aver chiesto aiuto alla polizia per rintracciare il suo cane fuggito. A raccontare la storia a Il Secolo XIX è stato lo stesso Giuseppe Eliseo, multato dalle autorità per l’ omessa custodia dell’animale. Lo scorso venerdì 20 febbraio, una signora ha contattato l’uomo dicendogli che il suo cane era uscito dal recinto, situato nella zona della Pieve. Così, Eliseo si è messo alla ricerca del suo Iron – il nome dell’animale – senza successo. L’intervistato ha spiegato: “ Mi ha chiamato una donna dicendo che il mio cane era uscito all’esterno del recinto. Immediatamente sono tornato indietro e mi sono messo alla ricerca di Iron”. Dopo circa un’ora dall’inizio delle ricerche, Eliseo ha incontrato due agenti della polizia locale in motocicletta: i poliziotti si sono uniti alla perlustrazione e hanno aiutato l’uomo a riabbracciare il suo cane, ritrovato nei pressi del Megacine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

Richardson Viano: “Alle Olimpiadi con Haiti, pensavo fosse uno scherzo. A Cortina ho avuto paura”

Giuseppe Sannino: «Mandai a quel paese De Laurentiis. Ovviamente non pensavo fosse lui, ma uno scherzo»