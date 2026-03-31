Nella sede del Real Collegio di Lucca si è tenuto di recente il secondo step del progetto “Benessere a scuola – Mafalda”, rivolto agli studenti delle scuole superiori di Lucca e Piana. L’evento ha coinvolto le classi di diverse istituzioni scolastiche, proseguendo il percorso dedicato alla promozione del benessere nelle scuole superiori durante l’anno scolastico 20252026.

Si è svolto nei giorni scorsi, negli spazi del Real Collegio di Lucca, il Campus degli studenti impegnati nel secondo step del percorso “Benessere a scuola – Mafalda”, che anche in questo anno scolastico 20252026 ha coinvolto tutte le scuole superiori di Lucca e Piana. Questo percorso, ormai “a sistema” dal 2009, ha come obiettivo principale quello di promuovere il benessere degli studenti e degli insegnanti, contrastando qualsiasi forma di disagio. Si tratta, infatti, di una formazione mirata a sviluppare competenze emotive, relazionali e sociali che servono a fare scelte di vita consapevoli. Nello specifico: il primo step è caratterizzato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benessere a scuola. Il campus della salute nell’ambito di ‘Mafalda’

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