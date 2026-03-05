Basket l’Olimpia Milano batte con il brivido Barcellona e torna alla vittoria in Eurolega

L’Olimpia Milano ha battuto il Barcellona in una partita combattuta e ricca di emozioni, portando a casa una vittoria importante. La squadra italiana ha mostrato determinazione e ha concluso il match con un risultato positivo, interrompendo una serie di risultati alterni in questa fase della competizione europea. La partita si è conclusa con un margine di punti che ha deciso il risultato finale.

Prosegue con una vittoria l'altalenante inseguimento dell'Olimpia Milano ai play-in dell'Eurolega 2025-2026. I meneghini tornano alla vittoria nella massima competizione europea battendo all'Allianz Cloud il Barcellona, al termine di un match ad alta intensità concluso per 87-84. 30' di grande livello per gli uomini di Poeta che staccano però completamente la spina nell'ultimo quarto, consentendo ai catalani di riavvicinarsi pericolosamente. Parziale di 9-33 per gli spagnoli nell'ultima frazione che non riescono comunque a ribaltare la partita. Top scorer del match Zach LeDay con 16 punti e 7 rimbalzi. L'Olimpia firma così il quindicesimo successo e si avvicina alla decima posizione dopo la sconfitta di Monaco.