Helena Prestes incassa i complimenti di due storiche gieffine | ecco chi

Helena Prestes sta trascorrendo alcune settimane a New York, dove si sta occupando di impegni legati alla sua carriera di modella. La brasiliana sta partecipando a diverse sessioni di lavoro con la sua agenzia di moda, mentre continua a ricevere apprezzamenti da due ex gieffine storiche, che le hanno rivolto alcuni complimenti. La modella si trova negli Stati Uniti per motivi professionali e non ha ancora fatto ritorno in Italia.

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Helena Prestes continua la sua vacanza lavoro negli Stati Uniti. La modella brasiliana è da ormai due settimane a New York per alcuni impegni con la sua agenzia di moda. Nonostante la distanza ed il fuso orario importante, l'ex concorrente del Grande fratello è solita aggiornare i suoi fans con contenuti e dirette nei suoi canali social. Nel corso delle ultime ore, la compagna di Javier Martinez ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram con alcune sue nuove foto scattate negli Usa. In esse la si vede posare al naturale davanti all'obbiettivo di un fotografo. Immagini che hanno scatenato sia i complimenti da parte dei suoi sostenitori ma anche di due storiche gieffine.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Helena Prestes incassa i complimenti di due storiche gieffine: ecco chi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Helena Prestes Torna A Casa: La Dedica Di Javier Che Nessuno Si Aspettava Notizie correlate Leggi anche: Helena Prestes incassa nuovi complimenti: “E’ speciale”, ecco da chi Leggi anche: Helena Prestes, dolce messaggio da due ex gieffine: ecco quale