Helena Prestes dolce messaggio da due ex gieffine | ecco quale

Due ex concorrenti del Grande Fratello 2024 hanno inviato un messaggio a Helena Prestes, una delle protagoniste di questa edizione. La modella brasiliana, che ha partecipato al reality, si trova in America per motivi di lavoro. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, che hanno seguito con interesse i recenti sviluppi legati alla partecipazione di Prestes.

Helena Prestes è stata tra le grandi protagoniste del Grande fratello 2024. La modella brasiliana si trova attualmente in America per impegni di lavoro. In queste ore, la compagna di Javier Martinez è finita al centro di un dolce messaggio da parte di due ex gieffine, che avevano condiviso con lei l'esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia. In particolare, Stefania Orlando ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui fa un aperitivo insieme ad Amanda Lecciso. La donna ha allegato il tutto alla seguente didascalia: "manchi solo tu", taggando Helena Prestes. Le due donne sono rimaste in ottimi rapporti con la compagna di Javier Martinez in seguito all'esperienza fatta in televisione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Helena Prestes, dolce messaggio da due ex gieffine: ecco quale Helena Prestes E Il Compleanno Della Nonna: Il Ricordo Dal GF COMMUOVE Tutti Notizie correlate Leggi anche: Javier Martinez e Helena Prestes, quel dolce particolare che emoziona tutti: ecco quale Helena Prestes, arriva un dolce messaggio per fans: ecco di cosa si trattaHelena Prestes ha ottenuto un grande successo con la partecipazione al Grande fratello 2024. Contenuti di approfondimento Helena Prestes, problemi per le sue fanpage: account sospesi o attaccati dagli haterAlcuni profili Instagram e X che diffondono informazioni sul lavoro di Helena avrebbero subito diversi attacchi da parte degli hater ... it.blastingnews.com Mi devo fermare Helena Prestes annuncia un’improvvisa pausa ai fan: ecco cosa sta accadendo nella sua vitaScopri il weekend movimentato di Helena Prestes tra avventure a Roma e un'improvvisa malattia. I suoi fan attendono con ansia il debutto in The 50 Italia. bigodino.it