Helena Prestes incassa nuovi complimenti | E’ speciale ecco da chi

Helena Prestes, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2024, è attualmente tra i personaggi più seguiti in Italia. La donna ha ricevuto recentemente nuovi complimenti e viene descritta come “speciale” da chi la conosce. La sua presenza nel reality show ha contribuito alla sua popolarità, e nel corso del programma ha anche incontrato una persona con cui ha iniziato una relazione.

Helena Prestes è tra i personaggi più seguiti in questo momento in Italia. La donna si è fatta conoscere grazie alla partecipazione al Grande fratello nel 2024 dove ha incontrato anche l'amore. Da tempo, la modella influencer è legata sentimentalmente a Javier Martinez, un pallavolista argentino. Nel corso delle ultime ore, la donna è finita al centro dell'attenzione per un video postato da Lorenzo Marchetti, un noto make-up artist italiano. L'uomo ha pubblicato un filmato su Tik-tok dove giudica il trucco della 35enne di San Paolo. In questa circostanza, il make-up artist ha confidato di aver conosciuto Helena Prestes in occasione del Grande fratello, dichiarando in questo modo: "La trovo stupenda, ho avuto modo di conoscerla, è una ragazza speciale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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