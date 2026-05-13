L'attrice Hayden Panettiere ha condiviso un episodio avvenuto quando aveva 18 anni, in cui ha raccontato di aver ricevuto una sorpresa che si rivelò essere un pericolo. La sua testimonianza si concentra su un momento difficile vissuto in passato, senza fornire dettagli specifici sull'incidente o sulle circostanze. La donna ha scelto di parlare pubblicamente di questa esperienza per rendere nota una vicenda che ha caratterizzato la sua giovinezza.

Hayden Panettiere ha deciso di rompere il silenzio su uno degli episodi più oscuri della sua giovinezza. L’attrice, nota al grande pubblico per i ruoli in Heroes e Nashville, ha raccontato un’esperienza traumatica vissuta quando aveva appena compiuto 18 anni, rivelando dettagli agghiaccianti durante un’intervista al podcast On Purpose with Jay Shetty. Le sue parole anticipano alcuni passaggi chiave del memoir This Is Me: A Reckoning, in uscita nelle librerie americane il 12 maggio 2025. La rivelazione arriva in un momento in cui l’attrice sta attraversando una fase di profonda riflessione personale e non si tratta solo di fare i conti con il passato, ma di denunciare dinamiche di potere e manipolazione che ancora oggi, purtroppo, caratterizzano certi ambienti dello spettacolo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hayden Panettiere racconta un episodio choc a 18 anni: “Mi dissero che era una sorpresa, poi capii il pericolo”

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