A 18 anni, un'attrice ha vissuto un episodio traumatico in mare con un uomo noto per la sua fama. La donna di fiducia dell'attrice avrebbe tradito la sua fiducia, ma i dettagli su come si siano svolti i fatti e sull'identità dell'uomo presente nella cabina dell'imbarcazione non sono stati resi noti pubblicamente. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e suscita curiosità sulle circostanze precise dell'accaduto.

? Punti chiave Chi era l'uomo famoso nella cabina dell'imbarcazione?. Come ha fatto la donna di fiducia a tradirla così?. Perché la madre di Hayden ha criticato il suo coming out?. Cosa rivelerà il nuovo libro sulla notte in mare?.? In Breve Confidenze rilasciate durante il podcast On Purpose con Jay Shetty. Tensioni con la madre Lesley Vogel dopo il coming out bisessuale. Uscita dell'autobiografia This Is Me: A Reckoning prevista per il 19 maggio. A diciotto anni Hayden Panettiere è stata trascinata in una cabina di un’imbarcazione in pieno mare da una donna di sua fiducia, ritrovandosi costretta nel letto accanto a un uomo nudo e molto celebre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hayden Panettiere: il trauma a 18 anni in mare con un uomo famoso

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