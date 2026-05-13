Harrison Ford sorprende i fan | non aveva riconosciuto il tema di Indiana Jones in Shrinking 3

Durante le riprese di una serie TV, l’attore protagonista ha rivelato di aver cantato una melodia molto nota senza rendersi conto che si trattava del tema di Indiana Jones. La scena si svolge sul set di una produzione Apple TV, dove l’attore si lasciava coinvolgere dal momento senza riconoscere la musica. Questa confusione ha sorpreso i fan, dato che si tratta di un brano molto riconoscibile e collegato a un celebre personaggio del cinema.

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Sul set della serie Apple TV, all'attore capitava di intonare un celebre tema senza però accorgersi che fosse uno dei più famosi della sua intera carriera Come era ampiamente prevedibile, Shrinking contiene diversi easter egg sulla saga di Indiana Jones dato che uno dei personaggi principali è interpretato da nientemeno che Harrison Ford. Tuttavia, Ford non aveva colto la maggior parte di questi disseminati nella terza stagione di Shrinking. Nella serie, l'attore interpreta Paul, psicologo e mentore del protagonista che scopre di essere affetto dal Parkinson. Harrison Ford cantava il tema di Indiana Jones sul set della serie Apple Durante un evento organizzato per la serie Apple, all'attore - celebre protagonista dei film di Indiana Jones - è stato chiesto cosa pensasse di tutti i riferimenti .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harrison Ford sorprende i fan: non aveva riconosciuto il tema di Indiana Jones in Shrinking 3 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Harrison Ford, svelato il suo futuro in Shrinking dopo la terza stagioneNelle ultime settimane si erano diffuse alcune voci che indicavano un addio imminente dell'attore alla serie Apple TV che sta riscuotendo un enorme... Leggi anche: In auto con il figlioletto e la pistola di Indiana Jones Si parla di: In Shrinking l'idea che la felicità è fragile ma necessaria; Su RaiPlay c’è un film che non puoi perderti per nulla al mondo, con un Harrison Ford ipnotico. Moda anacronistica abbagliante reddit Harrison Ford riceve il premio alla carriera al SAG 2026: Sono solo a metà percorsoSul palco degli Actor Awards 2026, Harrison Ford ha ricevuto il Lifetime Achievement Award come si riceve una pacca sulla spalla: con gratitudine, certo, ma anche con una sana dose di ironia. Dopo ... movieplayer.it