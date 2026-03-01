In auto con il figlioletto e la pistola di Indiana Jones

Un uomo di 32 anni è stato fermato mentre era alla guida con il figlio minorenne a bordo. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 38, con il tamburo carico di proiettili. La pistola era simile a quella usata nel film Indiana Jones, e l’uomo l’aveva nascosta all’interno dell’auto. La vicenda si è verificata in tarda serata.

E' tarda serata. Un 32enne è alla guida, al suo fianco il figlio minorenne. L'uomo nascondeva una calibro 38, con il tamburo carico di proiettili, arma celebre nel film Indiana Jones, impugnata in quel caso dal protagonista Harrison Ford. 16 il conto totale dei colpi, alcuni erano nelle sue.