Nelle ultime settimane circolavano voci riguardo a un possibile addio di un attore noto dallo show televisivo, dopo che si era parlato di un suo possibile coinvolgimento in una nuova stagione. È stato confermato che l’attore continuerà a interpretare il suo ruolo anche nella terza stagione della serie, senza ulteriori dettagli sul suo futuro nel progetto. La produzione ha annunciato che la sua partecipazione rimarrà invariata per il momento.

Nelle ultime settimane si erano diffuse alcune voci che indicavano un addio imminente dell'attore alla serie Apple TV che sta riscuotendo un enorme successo in streaming in questi anni Harrison Ford ha chiarito il suo futuro nella serie Shrinking dopo il successo ottenuto negli ultimi anni con la serie. Dato che la serie di Apple TV è andata oltre il piano iniziale di tre stagioni e che il personaggio di Ford, Paul, si è trasferito nel Connecticut alla fine dell'episodio 10 della terza stagione, si è ipotizzato che non continuerà a far parte del cast. Harrison Ford tornerà nella quarta stagione di Shrinking In un'intervista rilasciata a Deadline, Bill Lawrence ha confermato che Ford non lascerà la serie e sarà presente anche nella quarta stagione, in cui Paul continuerà . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harrison Ford, svelato il suo futuro in Shrinking dopo la terza stagione

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