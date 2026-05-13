Harpastum Apui | torna il gioco antico tra marmo e boschi apuani

Nel cuore dei boschi apuani, si riaccende la passione per un gioco antico che ha preceduto rugby e calcio. La partita si disputa su un campo di pietre e muschio, con regole che risalgono a secoli fa. Un gruppo di appassionati si impegna per preservare questa tradizione, cercando di coinvolgere nuove generazioni nel riproporre questa disciplina millenaria. La ripresa di questa attività coinvolge sia esperti sia neofiti, tutti uniti dall’amore per questa forma di gioco storico.

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? Punti chiave Come si gioca allo sport che ha anticipato rugby e calcio?. Chi guida il gruppo per far rinascere questa tradizione millenaria?. Perché la battaglia del Saltus Marcius è fondamentale per Bedizzano?. Cosa accadrà a settembre tra i boschi e le cave di marmo?.? In Breve Roberto Del Fiandra e Giulio Revecca gestiscono allenamento e segreteria del progetto.. Don Stefano Pappalardo coordina la preparazione tecnica con esperienza nel football americano.. La squadra punta a schierare quindici titolari e quindici riserve in campo.. L'evento celebra la vittoria dei liguri contro i romani nel 186 avanti Cristo.. A settembre, tra le montagne di Bedizzano, l’Harpastum Apui debutterà sul campo per rievocare la battaglia del Saltus Marcius combattuta dai liguri apuani contro i romani nel 186 avanti Cristo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Harpastum Apui: torna il gioco antico tra marmo e boschi apuani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tra boschi e timo selvatico, torna il rito del Sarapullo Tornimparte, notte magica tra boschi e sacro: torna il rito del Maggio? Cosa sapere Tornimparte celebra il rito de Ju Calenne il 30 aprile con l'innalzamento del pioppo.