Tornimparte notte magica tra boschi e sacro | torna il rito del Maggio

A Tornimparte si svolge il rito de Ju Calenne il 30 aprile, quando viene innalzato un pioppo come parte della tradizione del Maggio. La cerimonia si svolge tra i boschi e il santuario di San Panfilo, coinvolgendo la comunità locale in un evento che unisce natura e religione. La notte si trasforma in un momento di festa e di rituale collettivo, legato a un'antica tradizione che si ripete ogni anno.

? Cosa sapere Tornimparte celebra il rito de Ju Calenne il 30 aprile con l'innalzamento del pioppo.. La tradizione del Maggio unisce la comunità locale tra il bosco e San Panfilo.. Giovedì 30 aprile 2026, Tornimparte si prepara a celebrare il rito de Ju Calenne, l’antico innalzamento dell’Albero del Maggio che coinvolgerà l’intera cittadinanza sotto la guida della Pro Loco. Il borgo si anima per quello che rappresenta il momento più significativo per la comunità locale, una tradizione che affonda le radici in un passato di necessità e che oggi continua a unire le generazioni. La manifestazione non è un evento isolato, ma si inserisce in un...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tornimparte, notte magica tra boschi e sacro: torna il rito del Maggio Notizie correlate Accettura, il rito del Maggio: tra boschi e fede si sceglie la CimaLa comunità di Accettura, in provincia di Matera, si prepara a vivere un ciclo di celebrazioni che intreccia devozione e natura tra il 6 e il 9... Leggi anche: Tra boschi e timo selvatico, torna il rito del Sarapullo