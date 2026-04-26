Tra boschi e timo selvatico torna il rito del Sarapullo

Il primo maggio viene celebrato in diversi modi, tra cui un rito tradizionale che si svolge in un bosco della regione. In questo giorno, una comunità si riunisce per camminare tra gli alberi, raccogliere il timo selvatico chiamato sarapullo e condividere momenti di condivisione. La manifestazione si svolge senza interventi ufficiali, mantenendo viva una tradizione locale che coinvolge i partecipanti in modo spontaneo e naturale.

Il primo maggio non è solo festa del lavoro. In un bosco irpino, è il giorno in cui una comunità si ritrova per camminare insieme, raccogliere il timo selvatico locale – il sarapullo – e stare semplicemente insieme.Quest'anno l'appuntamento è ancora più carico di significato: la quarta edizione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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