Hantavirus turista britannico in quarantena a Milano allo Spallanzani test di un 25enne calabrese | news in diretta

Un turista britannico si trova in quarantena a Milano a causa dell’Hantavirus, mentre presso il centro di riferimento di Roma è stato effettuato un test su un 25enne calabrese. Intanto, si proseguono le verifiche sul focolaio di Hantavirus legato alla nave da crociera Mv Hondius, in viaggio verso i Paesi Bassi. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali nuovi contagi o situazioni di emergenza.

Gli ultimi aggiornamenti sul focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius diretta verso i Paesi Bassi. A Messina test su una turista arrivata da Buenos Aires. In quarantena il turista britannico rintracciato a Milano, mentre allo Spallanzani è arrivato test del 25enne calabrese già in quarantena. Secondo Oms, sono 11 i casi sospetti, 9 già accertati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio da hantavirus.L'uomo,ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena,dove si era fermata la crociera-focolaio Mv Hondius, per Johannesburg. x.com

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