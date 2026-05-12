Hantavirus non c’è solo il 25enne calabrese in quarantena Altri due casi sospetti in Italia | sono una turista argentina e un britannico – La diretta

Nelle ultime ore si sono registrati due nuovi casi sospetti di Hantavirus nel paese. Oltre a un giovane di 25 anni calabrese in quarantena, sono stati segnalati un turista argentino e un cittadino britannico. La turista, partita da una regione a rischio il 30 aprile, ha raggiunto l’Italia con un volo proveniente da Buenos Aires. È stato disposto e eseguito un test per verificare la presenza del virus.

In serata è stato richiesto ed effettuato un test per Hantavirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Lo rende noto il ministero della Salute, spiegando che la turista si è successivamente recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sarà analizzato insieme al campione prelevato al venticinquenne calabrese in isolamento fiduciario. Nel mentre è stato rintracciato oggi a Milano un turista britannico che viene considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant’Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima, morta anche lei per l’ hantavirus.🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hantavirus, ecco le linee guida per l'Italia: nessun rischio pandemia ma vigilanza alta

Notizie correlate

Il 25enne calabrese sotto osservazione: test Hantavirus anche per una turista argentinaAGI - Un 25enne residente a Villa San Giovanni (RC) è attualmente sotto osservazione precauzionale dopo essere stato sullo stesso volo di una donna...

Hantavirus, il 25enne calabrese è sintomatico: «Esami allo Spallanzani». L’Oms: 9 casi confermati – La direttaSaranno svolti allo Spallanzani di Roma gli esami sui campioni biologici del 25enne di Villa san Giovanni, già in quarantena fiduciaria, dopo aver...

Argomenti più discussi: Hantavirus, rintracciato a Milano turista britannico a rischio: è in quarantena al Sacco; Hantavirus: 24enne campano in quarantena obbligatoria per 45 giorni; Hantavirus, circolare per l’Italia: isolati solo i contatti stretti. Ma non c’è alcun allarme; I quattro italiani che erano sul volo della donna deceduta per Hantavirus non hanno sintomi. L'ipotesi: screening dei loro contatti.

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Sta bene e non ha sintomi riconducibili ad Hantavirus il 25enne calabrese in quarantena obbligatoria per essere stato sul volo Klm dove c’era anche la donna che è deceduta. Lo ha dichiarato Giusy Caminiti, sindaca di V x.com

Hantavirus, smentita sul ricovero del 25enne calabrese: Allo Spallanzani solo i campioni biologiciIl caso del 25enne calabrese in quarantena sotto osservazione: analisi dei campioni allo Spallanzani e monitoraggio clinico in attesa dei risultati ufficiali. notizie.it