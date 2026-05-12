Un giovane di 25 anni proveniente dalla Calabria è stato messo in quarantena dopo aver contratto l’hantavirus. I campioni biologici sono stati inviati allo Spallanzani di Roma per analisi. La sindaca del comune di residenza ha riferito che il ragazzo non manifesta sintomi. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e seguendo le procedure previste per casi di questo tipo.

I campioni biologici del 25enne calabrese che si trovava a bordo dello stesso volo Klm partito da Johannesburg sul quale era presente anche la donna poi deceduta per l'hantavirus saranno trasferiti all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. L'Istituto nazionale per le malattie infettive ha chiarito che, al momento, non è previsto l'arrivo del giovane che si trova già in quarantena obbligatoria. Secondo la sindaca di Villa San Giovanni, città da cui viene il giovane, ha anticipato: "Non ha sintomi e sta bene"., Non presenterebbe sintomi riconducibili all'hantavirus il marittimo di Torre del Greco posto in quarantena fiduciaria per decisione del sindaco della città vesuviana, Luigi Mennella, e dell'Asl di competenza.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Hantavirus, calabrese 25enne in quarantena: i campioni biologici allo Spallanzani di Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, calabrese 25enne sintomatico: i campioni biologici allo Spallanzani di RomaIl marittimo aveva preso, nei giorni scorsi, lo stesso volo Klm partito da Johannesburg sul quale era presente anche la donna poi deceduta.

Hantavirus, il 25enne calabrese è sintomatico: campioni inviati allo SpallanzaniIl ragazzo di 25 anni di origini calabresi che si trovava a bordo del volo Klm sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta...

Argomenti più discussi: 25enne calabrese sintomatico all'Hantavirus, trasferito allo Spallanzani di Roma; Hantavirus, allo Spallanzani solo i campioni biologici del 25enne calabrese; Hantavirus, calabrese di 25 anni sintomatico al virus sarà ricoverato allo Spallanzani; I quattro italiani che erano sul volo della donna deceduta per Hantavirus non hanno sintomi. L'ipotesi: screening dei loro contatti.

NEWS - Hantavirus, calabrese 25enne sintomatico: i campioni biologici allo Spallanzani di Roma ift.tt/lieXSEb x.com

Hantavirus, 25enne calabrese sintomatico: campioni inviati allo Spallanzani di Roma. Oms: 9 casi confermati: news in direttaGli ultimi aggiornamenti sul focolaio di Hantavirus e le ultime notizie dalla nave da crociera MV Hondius diretta verso i Paesi Bassi per la sanificazione ... fanpage.it