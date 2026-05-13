Hantavirus test negativi per il turista in quarantena a Milano

A Milano, un cittadino britannico sottoposto ieri sera a controlli per sospetto Hantavirus è risultato negativo ai test. L’individuo era stato messo in quarantena dopo aver manifestato sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie hanno confermato l’esito negativo, evitando così l’ipotesi di un contagio. Nessun altro caso collegato è stato segnalato fino a questo momento.

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A Milano, il cittadino britannico sottoposto ieri sera ad accertamenti contro l’ Hantavirus è risultato negativo ai test. La notizia arriva direttamente da Regione Lombardia attraverso l’ assessore al Welfare, Guido Bertolaso. Il turista, di circa 60 anni, è al momento in quarantena presso l’ Ospedale Sacco perché è stato a contatto con un caso confermato di Hantavirus. L’uomo infatti si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell’infezione da Hantavirus. Oltre a lui, è in quarantena preventiva anche il suo accompagnatore, a sua volta risultato negativo ai testi a cui è stato sottoposto dal personale dell’ospedale milanese.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hantavirus, test negativi per il turista in quarantena a Milano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, test negativo per il 60enne inglese in quarantena a Milano. Una turista argentina in isolamento a MessinaLa direttrice dello Spem, il Servizio epidemiologia e medicina preventiva, dell’Asp di Messina, Mariella Santoro “appresa ora la notizia” rende noto... Hantavirus: test su una turista ricoverata a Messina. In quarantena a Milano l'uomo sull'a...AGI - Un 25enne residente a Villa San Giovanni (RC) è attualmente sotto osservazione precauzionale dopo essere stato sullo stesso volo di una donna... Temi più discussi: Hantavirus Italia, paziente isolato in Veneto è negativo: le news di oggi; Hantavirus. Campitiello (Min. Salute): Negativo il test per la persona in isolamento in Veneto; Hantavirus, test negativo per la persone in isolamento in Veneto; Hantavirus, test negativo per il paziente in isolamento in Veneto. #Hantavirus, l' #Oms: 11 casi, 9 confermati. Negativo test sul paziente isolato in Veneto. Le autorità sanitarie italiane sottolineano che al momento non esiste alcun pericolo per la popolazione generale, il rischio di diffusione è considerato molto basso buff.ly/X x.com L'Hantavirus non è il prossimo Covid, ma prova a dirlo ai media | The Daily Show reddit Hantavirus, negativo il turista inglese in quarantena a Milano. Test per una donna ricoverata a MessinaSono risultati negativi al test per l'hantavirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore. Lo apprende l'Adnkronos Salute. Secondo quanto comunicato nella ... adnkronos.com Hantavirus, test negativo per il 60enne inglese in quarantena a Milano. Una turista argentina in isolamento a MessinaLa direttrice dello Spem, il Servizio epidemiologia e medicina preventiva, dell’Asp di Messina, Mariella Santoro appresa ora la notizia rende noto che la paziente turista argentina è tuttora ... ilfattoquotidiano.it