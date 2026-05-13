Hantavirus negativi i test eseguiti allo Spallanzani di Roma
I test per l’hantavirus effettuati presso l’ospedale Spallanzani di Roma sono risultati negativi sia sul giovane calabrese in isolamento fiduciario sia sulla turista ricoverata a Messina per polmonite, proveniente da una zona endemica dell’Argentina.
I test effettuati all'ospedale Spallanzani sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina sono negativi. I due hanno sintomi riconducibili all'Hantavirus, ma non sono.🔗 Leggi su Romatoday.it
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