Hantavirus negativi i test eseguiti allo Spallanzani di Roma

I test per l’hantavirus effettuati presso l’ospedale Spallanzani di Roma sono risultati negativi sia sul giovane calabrese in isolamento fiduciario sia sulla turista ricoverata a Messina per polmonite, proveniente da una zona endemica dell’Argentina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui