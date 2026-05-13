Hantavirus negativi i test eseguiti allo Spallanzani di Roma

Da romatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I test per l’hantavirus effettuati presso l’ospedale Spallanzani di Roma sono risultati negativi sia sul giovane calabrese in isolamento fiduciario sia sulla turista ricoverata a Messina per polmonite, proveniente da una zona endemica dell’Argentina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I test effettuati all'ospedale Spallanzani sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina sono negativi. I due hanno sintomi riconducibili all'Hantavirus, ma non sono.🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Il 25enne calabrese sotto osservazione: test Hantavirus allo SpallanzaniAGI - Un giovane 25enne residente a Villa San Giovanni (RC) è attualmente sotto osservazione precauzionale dopo essere stato sullo stesso volo di una...

Hantavirus, turista britannico in quarantena a Milano, allo Spallanzani test di un 25enne calabrese: news in direttaGli ultimi aggiornamenti sul focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius diretta verso i Paesi Bassi.

Temi più discussi: Hantavirus, ultime news di oggi: la situazione in Italia; HANTAVIRUS: NEGATIVO IL TEST SUL 50ENNE A PADOVA; Hantavirus, tutti negativi i test in Italia: nessun caso confermato; Hantavirus, negativi i test sul contatto monitorato a Padova: si ridimensiona l’allarme sanitario.

spallanzani di roma hantavirus negativi i testHantavirus, il ministero della Salute: negativi tutti i testROMA – Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant’Elena- ... livesicilia.it

Hantavirus: minSalute, negativi test Milano e SpallanzaniUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web