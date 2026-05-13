Hantavirus | sei casi sospetti in Italia negativo il cittadino inglese rintracciato a Milano

In Italia sono stati segnalati sei casi sospetti di hantavirus, mentre un cittadino inglese intercettato a Milano è risultato negativo ai test. Le autorità hanno avviato verifiche su vari individui, tra cui una turista argentina e altri soggetti coinvolti. Le indagini sono in corso per chiarire eventuali collegamenti e valutare la provenienza dei sospetti. La situazione resta sotto osservazione, con le autorità sanitarie che monitorano attentamente la diffusione del virus.

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