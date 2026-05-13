Hantavirus | sei casi sospetti in Italia negativo il cittadino inglese rintracciato a Milano
In Italia sono stati segnalati sei casi sospetti di hantavirus, mentre un cittadino inglese intercettato a Milano è risultato negativo ai test. Le autorità hanno avviato verifiche su vari individui, tra cui una turista argentina e altri soggetti coinvolti. Le indagini sono in corso per chiarire eventuali collegamenti e valutare la provenienza dei sospetti. La situazione resta sotto osservazione, con le autorità sanitarie che monitorano attentamente la diffusione del virus.
Sono sei i casi sospetti di hantavirus in Italia. Dopo i quattro che erano sul volo Klm, sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. Sulla prima, ricoverata per una polmonite a Messina dopo essere arrivata in Italia, lo scorso 30 aprile, con un volo Buenos Aires-Roma, è stato effettuato un test e il campione è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma, dove sarà analizzato. Per quanto riguarda il secondo, l'uomo, di circa 60 anni, è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato. Il turista si trovava, infatti, a bordo del volo Sant'Elena-Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da hantavirus.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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