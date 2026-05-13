Hantavirus oggi sei casi sospetti in Italia | turista argentina ricoverata a Messina Britannico in quarantena a Milano La nave Hondius verso l’Olanda

In Italia sono stati segnalati sei casi sospetti di hantavirus. Tra questi, una turista argentina è stata ricoverata a Messina con una polmonite, dopo essere arrivata in Italia il 30 aprile con un volo da Buenos Aires a Roma. Inoltre, un cittadino britannico si trova in quarantena a Milano. Nel frattempo, una nave chiamata Hondius si sta dirigendo verso l’Olanda.

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