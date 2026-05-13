Hantavirus oggi sei casi sospetti in Italia | turista argentina ricoverata a Messina Britannico in quarantena a Milano La nave Hondius verso l’Olanda

Da quotidiano.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia sono stati segnalati sei casi sospetti di hantavirus. Tra questi, una turista argentina è stata ricoverata a Messina con una polmonite, dopo essere arrivata in Italia il 30 aprile con un volo da Buenos Aires a Roma. Inoltre, un cittadino britannico si trova in quarantena a Milano. Nel frattempo, una nave chiamata Hondius si sta dirigendo verso l’Olanda.

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Roma, 13 maggio 2026 – Salgono a sei i casi sospetti di hantavirus in Italia. Dopo i quattro che erano sul volo Klm, scattano gli accertamenti su una turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina dopo essere arrivata in Italia, lo scorso 30 aprile, con un volo Buenos Aires-Roma. A  Milano un turista a rischio si trova ora in quarantena in ospedale. Si tratta di un cittadino britannico che viene considerato un “contatto” poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima. https:www.quotidiano.netvideoesterioms-nessun-segno-di-unepidemia-di-hantavirus-di-maggiori-dimensioni-lwkilc30 Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese, già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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