Hantavirus oggi sei casi sospetti in Italia | turista argentina ricoverata a Messina Britannico in quarantena a Milano La nave Hondius verso l’Olanda
In Italia sono stati segnalati sei casi sospetti di hantavirus. Tra questi, una turista argentina è stata ricoverata a Messina con una polmonite, dopo essere arrivata in Italia il 30 aprile con un volo da Buenos Aires a Roma. Inoltre, un cittadino britannico si trova in quarantena a Milano. Nel frattempo, una nave chiamata Hondius si sta dirigendo verso l’Olanda.
Roma, 13 maggio 2026 – Salgono a sei i casi sospetti di hantavirus in Italia. Dopo i quattro che erano sul volo Klm, scattano gli accertamenti su una turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina dopo essere arrivata in Italia, lo scorso 30 aprile, con un volo Buenos Aires-Roma. A Milano un turista a rischio si trova ora in quarantena in ospedale. Si tratta di un cittadino britannico che viene considerato un “contatto” poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima. https:www.quotidiano.netvideoesterioms-nessun-segno-di-unepidemia-di-hantavirus-di-maggiori-dimensioni-lwkilc30 Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese, già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie correlate
Hantavirus, test su una turista argentina ricoverata a Messina con polmonite. A Milano, quarantena per un cittadino britannicoCon una nota diffusa in serata, il Ministero della Salute ha fatto sapere che è stato richiesto ed effettuato un test per Hantavirus su una turista...
Hantavirus, non c’è solo il 25enne calabrese in quarantena. Altri due casi sospetti in Italia: sono una turista argentina e un britannico – La direttaIn serata è stato richiesto ed effettuato un test per Hantavirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata...
Temi più discussi: Hantavirus, ministero Salute: In Italia attivata sorveglianza su 4 passeggeri volo Klm; Hantavirus, cos’è il virus che torna a far paura e quali sono le raccomandazioni ufficiali; Hantavirus, a Tenerife ci si prepara per lo sbarco; Hantavirus, allarme oggi a Tenerife: arriva la nave del contagio.
? Salgono a sei i casi sospetti in Italia. Resta grave la paziente ricoverata in Francia. Salgono a 11 i casi totali Leggi l'articolo #hantavirus facebook
Tre morti sulla nave da crociera nell'Atlantico: sospetti casi di Hantavirus, cos'è il virus dei topi. Almeno sei le persone che hanno sofferto malori. La trasmissione e i sintomi dell'infezione x.com
Caso di 'contatto' con hantavirus messo in quarantena a Pitcairn dopo un breve transito a Tahiti reddit
Hantavirus, ministero Salute: In Italia attivata sorveglianza su 4 passeggeri volo KlmLeggi su Sky TG24 l'articolo Hantavirus, ministero Salute: 'In Italia attivata sorveglianza su 4 passeggeri volo Klm' ... tg24.sky.it
Lo speciale di Sky TG24 sull'hantavirusLeggi su Sky TG24 l'articolo Hantavirus, turista britannico in quarantena a Milano. A Messina test su argentina. LIVE ... tg24.sky.it