Hantavirus | sei casi sospetti in Italia negativi i due stranieri in quarantena tra Milano e Messina

In Italia sono stati segnalati sei casi sospetti di infezione da hantavirus. Due persone in quarantena tra Milano e Messina, tra cui una turista argentina e un cittadino britannico, sono risultate negative ai test. I controlli si sono concentrati anche su quattro individui che erano a bordo di un volo della compagnia aerea klm. Nessuna delle persone attualmente coinvolte ha contratto il virus.

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