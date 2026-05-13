Hantavirus | sei casi sospetti in Italia negativi i due stranieri in quarantena tra Milano e Messina

Da tgcom24.mediaset.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia sono stati segnalati sei casi sospetti di infezione da hantavirus. Due persone in quarantena tra Milano e Messina, tra cui una turista argentina e un cittadino britannico, sono risultate negative ai test. I controlli si sono concentrati anche su quattro individui che erano a bordo di un volo della compagnia aerea klm. Nessuna delle persone attualmente coinvolte ha contratto il virus.

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Sono sei i casi sospetti di hantavirus in Italia. Dopo i quattro che erano sul volo Klm, sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. Sulla prima, ricoverata per una polmonite a Messina dopo essere arrivata in Italia, lo scorso 30 aprile, con un volo Buenos Aires-Roma, è stato effettuato un test e il campione è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma, dove sarà analizzato. La turista, come ha spiegato la direttrice del servizio Epidemiologia dell'Asp di Messina, "è ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni sono migliorate". E, al momento, "non c'è la certezza che abbia contratto l'hantavirus ma solo un sospetto".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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