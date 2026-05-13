Un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera ha causato tre decessi e alcuni casi gravi. Il ministro della salute ha dichiarato che il rischio per la popolazione generale è molto basso e ha rassicurato gli italiani sul fatto che non ci sono motivi di allarme. La situazione è sotto controllo e sono state avviate le verifiche necessarie.

“Capisco che la notizia di un focolaio su una nave da crociera, con casi gravi e tre decessi, abbia destato preoccupazione. Ma gli hantavirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni. La trasmissione interumana esiste ma è molto rara. I cittadini devono stare tranquilli: è qualcosa che si conosce, che monitoriamo e a cui sappiamo come rispondere. Non è Covid”. Usa toni rassicuranti il ministro della Salute Orazio Schillaci, durante il Question time alla Camera sul tema Hantavirus. Sulla possibilità di una diffusione del virus in seguito allo sbarco dei passeggeri della Mv Hondius, poi rimpatriati nei rispettivi Paesi, Schillaci ribadisce che “il rischio per la popolazione generale dell’Ue è sempre stato e resta molto basso, come confermano le massime autorità sanitarie internazionali”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, Schillaci rassicura gli italiani: “Rischio molto basso”

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