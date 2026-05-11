Hantavirus in Italia il rischio resta basso ma aumentano i positivi in Francia e Usa

Da ildifforme.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia il rischio di diffusione dell'Hantavirus rimane basso, anche se si registrano alcuni casi positivi in Francia e negli Stati Uniti. Dopo l’evacuazione della nave Mv Hondius in Spagna, i test sono risultati negativi. In Francia, si è verificato il primo caso di infezione, mentre negli Stati Uniti un cittadino rimpatriato ha dato esito leggermente positivo ai test. La situazione in Europa e Nord America continua a essere sotto controllo.

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Dopo l’evacuazione dellaMv Hondiusa causa di un focolaio diHantavirus, rimane alta l’attenzione sui passeggeri rimpatriati. InFrancia, durante la notte,una donnatra i 5 passeggeri rimpatriati e posti in isolamento nell’ospedale parigino diBichat, è peggiorata risultandopositiva. Aveva già manifestato sintomi ieri, durante il viaggio in aereo, e ora è ufficialmente ilprimo caso di Hantavirusin territorio francese, come annuncia la ministra della Salute,Stéphanie Rist. La donna e gli altri 4 francesi rimpatriati sono“ricoverati incamere con flussi d’ariache consentono dievitare ogni contaminazione. Sono ovviamenteisolatinell’ospedale e vi resteranno fino a nuovo ordine, come minimo 15 giorni“, ha aggiunto Rist.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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