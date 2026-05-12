Hantavirus confronto Regione-Asl su situazione e protocolli | Rischio basso ma non va sottovalutato e vogliamo trovarci pronti
Nella regione si è svolta una prima riunione informativa con le autorità sanitarie locali e le aziende sanitarie, per discutere della situazione legata all’Hantavirus. Durante l’incontro si è sottolineato che il rischio è considerato basso, ma comunque non da sottovalutare. Sono stati condivisi i protocolli e le indicazioni provenienti dal Ministero della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con l’obiettivo di prepararsi a eventuali sviluppi.
Prima riunione informativa, in Regione, per condividere il quadro della situazione relativa all’Hantavirus e le indicazioni formulate sia dal Ministero della Salute che dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.L’incontro, promosso dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, si è tenuto a Pescara.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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