Hantavirus confronto Regione-Asl su situazione e protocolli | Rischio basso ma non va sottovalutato e vogliamo trovarci pronti

Nella regione si è svolta una prima riunione informativa con le autorità sanitarie locali e le aziende sanitarie, per discutere della situazione legata all’Hantavirus. Durante l’incontro si è sottolineato che il rischio è considerato basso, ma comunque non da sottovalutare. Sono stati condivisi i protocolli e le indicazioni provenienti dal Ministero della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con l’obiettivo di prepararsi a eventuali sviluppi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui