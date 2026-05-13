L'assessore alla protezione civile ha rassicurato la popolazione riguardo alla diffusione dell'hantavirus, affermando che la situazione è sotto controllo e che non si tratta di un nuovo Covid. Ha invitato gli italiani a mantenere la calma e a non alimentare allarmismi. Le autorità stanno monitorando attentamente i casi segnalati e hanno avviato le misure necessarie per contenere la diffusione del virus.

“La situazione è sotto controllo. Non sarà un nuovo Covid ”. Parola di Guido Bertolaso, assessore al welfare della regione Lombardia, che questa mattina, all’ospedale Sacco di Milano, ha parlato insieme ai cronisti della situazione del turista britannico che aveva viaggiato sullo stesso volo della donna olandese morta in Sudafrica per l’hantavirus. L’uomo, ha detto Bertolaso, è stato “rintracciato in poche ore” ed è stato sottoposto ai test con risultati negativi. Dal 25 aprile, però, il turista ha vagato liberamente per l’ Italia visitando quattro o cinque città. “Non credo che come Paese possiamo essere considerati responsabili di una qualche falla – ha spiegato Bertolaso – noi, come ho detto, alle 14.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hantavirus, Bertolaso rassicura: “Dite agli italiani di stare tranquilli. Non sarà un nuovo Covid”

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