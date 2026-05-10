Un giovane calabrese, che si trovava sullo stesso volo di una donna olandese deceduta per un'infezione da hantavirus, ha deciso di rimanere in quarantena volontaria. Gli è stato consigliato di comportarsi come durante la pandemia di Covid-19. Il ragazzo, di 25 anni, ha riferito di aver seguito le indicazioni ricevute, anche se non mostra sintomi. La sua scelta arriva in un momento di preoccupazione crescente sulla diffusione del virus.

Il 25enne calabrese che si trovava sullo stesso volo della paziente olandese deceduta, nonostante non abbia avuto contatti diretti e non abbia sviluppato sintomi riconducibili al virus, resta in quarantena volontaria Nessun obbligo imposto dalle autorità sanitarie, nessun provvedimento restrittivo formale.Eppure ha scelto comunque di isolarsi. “Farò come ai tempi del Covid: resto a casa”, racconta il giovane calabrese di 25 annirientrato in Italia sullo stesso volo che è finito sotto osservazione sanitaria in seguito alla morte di una passeggera colpita da hantavirus. Sul volo, una donna olandese si è sentita male ed è stata fatta sbarcare, morendo solo qualche giorno dopo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Hantavirus, giovane calabrese resta in quarantena volontaria: “Mi han detto di fare come con Covid”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, viaggiatore in isolamento a Padova. Stefani: “E’ asintomatico, ma resta in quarantena”Padova, 9 maggio 2026 – Un caso di possibile esposizione all'Hantavirus tiene impegnata la sanità padovana in queste ore.

Hantavirus, cinque francesi rimpatriati con volo sanitario: scatta la quarantenaCinque cittadini francesi a bordo della MV Hondius , colpita da un’epidemia di hantavirus, saranno rimpatriati in Francia «oggi stesso con un volo...