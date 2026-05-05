Il buco nero del Covid sull’istruzione | 7-8 anni per riprendersi Ricci Invalsi | Nel 2025 non saremo ancora ai livelli pre-pandemia

L’istruzione italiana continua a risentire delle conseguenze della pandemia di Covid-19, con stime che indicano un arco temporale di sette-otto anni per un pieno recupero. In un’udienza presso la commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria, Roberto Ricci, presidente dell’Invalsi, ha affermato che nel 2025 il livello delle competenze degli studenti potrebbe ancora essere inferiore rispetto a quello pre-pandemia.

L’istruzione italiana paga ancora il conto della pandemia. A dirlo è Roberto Ricci, presidente dell’Invalsi, durante l’audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria da Sars-CoV-2. I numeri parlano chiaro: il crollo degli apprendimenti registrato nel 2021 mostra qualche timido miglioramento, ma il traguardo del 2019 resta lontano. “Le rilevazioni Invalsi 2021 hanno dato prova di un calo considerevole degli apprendimenti rispetto al quale si sono registrate e si stanno registrando dei segnali di ripresa”, ha spiegato Ricci. “Dalle rilevazioni del 2025 notiamo questa ripresa, però non siamo ancora ai livelli del pre-Covid, cioè del 2019”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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