Hantavirus | Rocca non c’e’ rischio pandemia nel Lazio stiamo monitorando senza allarmismi

Le autorità del Lazio hanno rassicurato sulla situazione dell'hantavirus, dichiarando che al momento non esiste alcun rischio di pandemia. In una comunicazione ufficiale, hanno precisato che la regione sta monitorando attentamente la diffusione del virus, ma senza suscitare preoccupazioni tra la popolazione. Nessun caso di emergenza è stato segnalato e le misure di sorveglianza continuano senza provocare allarmi.

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Il presidente Rocca rassicura: nessun rischio pandemico da hantavirus nel Lazio. Nessun allarme hantavirus. Nel Lazio stiamo monitorando la situazione con attenzione e i cittadini possono stare tranquilli: non c’è rischio pandemico. Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, ha voluto rassicurare i residenti a margine di un evento tenutosi in giunta regionale a Roma, rispondendo a domande sulla situazione dopo i casi sospetti di hantavirus di persone transitate dall’aeroporto di Fiumicino. Queste persone sono risultate negative ai test effettuati dall’Istituto Nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. I test effettuati sul marittimo calabrese e sulla signora argentina, presso lo Spallanzani, hanno dato esito negativo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Hantavirus: Rocca, non c’e’ rischio pandemia, nel Lazio stiamo monitorando senza allarmismi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Hantavirus, Castaldini (FI): "Senza allarmismi, ma aggiornare i protocolli" Hantavirus, Ministero della salute: ‘Nessun rischio pandemia’Dopo il focolaio registrato a bordo della nave ancorata a Tenerife, scattano evacuazioni e quarantene. Temi più discussi: Hantavirus: i test allo Spallanzani, allertati gli uffici di sanità marittima; Allerta Hantavirus in Italia: sei casi sospetti sotto osservazione; Hantavirus, negativo il turista britannico a Milano. Una donna ricoverata a Messina: Presenta sintomi; Albignasego. La grande festa per il prof De Vivo, colonna dello sport. Cesare A Piccirilli - Results on X | Live Posts & Updates x.com ma a voi piace/ispira il sesso anale? reddit Hantavirus, turista argentina ricoverata a MessinaROMA – Salgono a sei i casi sospetti di Hantavirus in Italia. Dopo i quattro che erano sul volo Klm, scattano gli accertamenti su una turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina dopo esse ... livesicilia.it Il Ministero: 'Effettuato il test Hantavirus su una turista ricoverata a Messina'È una donna argentina arrivata il 30 aprile, ha la polmonite. In quarantena un turista a Milano. LA CRONOLOGIA - COS'È E COME SI TRASMETTE (ANSA) ... ansa.it