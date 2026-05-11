Hantavirus Castaldini FI | Senza allarmismi ma aggiornare i protocolli

Da bolognatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia in Regione Emilia-Romagna, ha presentato un’interrogazione alla Giunta riguardo ai rischi legati all’Hantavirus, segnalato a bordo di una nave da crociera all’inizio di maggio. La richiesta riguarda la necessità di aggiornare i protocolli di prevenzione, sorveglianza e coordinamento a livello nazionale, senza tuttavia generare allarmismi. La questione riguarda il monitoraggio e la gestione di eventuali casi legati al virus.

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Prevenzione, sorveglianza e coordinamento nazionale. Queste le richieste che Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia in Regione Emilia-Romagna, in un’interrogazione alla Giunta sui possibili rischi legati all'Hantavirus, segnalato a bordo di una nave da crociera all'inizio di maggio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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