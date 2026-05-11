Hantavirus Castaldini FI | Senza allarmismi ma aggiornare i protocolli

Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia in Regione Emilia-Romagna, ha presentato un’interrogazione alla Giunta riguardo ai rischi legati all’Hantavirus, segnalato a bordo di una nave da crociera all’inizio di maggio. La richiesta riguarda la necessità di aggiornare i protocolli di prevenzione, sorveglianza e coordinamento a livello nazionale, senza tuttavia generare allarmismi. La questione riguarda il monitoraggio e la gestione di eventuali casi legati al virus.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui