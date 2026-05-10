Hantavirus Ministero della salute | ‘Nessun rischio pandemia’

Il Ministero della salute ha dichiarato che al momento non c’è rischio di pandemia legato all’Hantavirus, nonostante il recente focolaio rilevato a bordo di una nave ancorata a Tenerife. Sono state avviate operazioni di evacuazione e quarantena per le persone coinvolte. La situazione è sotto controllo e non si segnalano altri casi nelle zone circostanti. Le autorità monitorano attentamente la diffusione del virus e le eventuali nuove infezioni.

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