Hantavirus Ministero della salute | ‘Nessun rischio pandemia’
Il Ministero della salute ha dichiarato che al momento non c’è rischio di pandemia legato all’Hantavirus, nonostante il recente focolaio rilevato a bordo di una nave ancorata a Tenerife. Sono state avviate operazioni di evacuazione e quarantena per le persone coinvolte. La situazione è sotto controllo e non si segnalano altri casi nelle zone circostanti. Le autorità monitorano attentamente la diffusione del virus e le eventuali nuove infezioni.
Dopo il focolaio registrato a bordo della nave ancorata a Tenerife, scattano evacuazioni e quarantene. Le autorità sanitarie rassicurano sull'Hantavirus: “Situazione diversa dal Covid” “Non c’è il rischio di una nuova pandemia, non ci troviamo nella stessa situazione del Covid”. A rassicurare èMara Campitiello,intervenuta a Rai News24 dopo il focolaio dihantavirusregistrato sulla nave Hondius. Secondo Campitiello, l’hantavirus è “un virus diverso dal Covid, seppure più letale, ma a basso contagio”. La trasmissione avviene principalmente attraversosaliva, urina e feci di roditori, mentre il contagio per via aerea o interumana sarebbe limitato.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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