Hantavirus nuovi contagi ma nessun allarme in Italia

In Italia, il numero di casi sospetti di Hantavirus è salito a sei, secondo le autorità sanitarie. Nonostante l’aumento, gli esperti hanno dichiarato che non si tratta di una situazione da allarme. Le autorità stanno monitorando la situazione e continuano a raccogliere informazioni sui sospetti casi segnalati nel territorio. Finora, non sono stati registrati decessi collegati a questa infezione.

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