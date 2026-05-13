Hantavirus nuovi contagi ma nessun allarme in Italia
In Italia, il numero di casi sospetti di Hantavirus è salito a sei, secondo le autorità sanitarie. Nonostante l’aumento, gli esperti hanno dichiarato che non si tratta di una situazione da allarme. Le autorità stanno monitorando la situazione e continuano a raccogliere informazioni sui sospetti casi segnalati nel territorio. Finora, non sono stati registrati decessi collegati a questa infezione.
Il caso Hantavirus. Salgono a sei i casi sospetti in Italia, ma per gli esperti nessun allarme per il nostro Paese. Servizio di Monica Di Loreto TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Hantavirus, nuovi contagi ma “nessun allarme” in Italia
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