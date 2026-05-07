Hantavirus sulla nave | 3 morti e 8 contagi Bassetti lancia l’allarme

Su una nave da crociera, sono stati registrati tre decessi e otto persone contagiate da un virus chiamato hantavirus. La presenza del virus ha sollevato preoccupazioni tra le autorità sanitarie, che stanno analizzando le modalità di trasmissione e il motivo per cui, nonostante la sua alta mortalità, sia sfuggito ai sistemi di monitoraggio. La variante identificata sulla nave, denominata andina, sembra consentire il contagio tra individui diversi.

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? Domande chiave Come può un virus con letalità al 50% sfuggire al tracciamento? Perché la variante andina permette il contagio tra persone diverse? Chi sono i passeggeri che potrebbero aver già diffuso il virus? Perché Bassetti denuncia il silenzio dei media italiani su questo focolaio??? In Breve Letalità tra il 30% e il 50% per la variante andina del virus. Incubazione tra 2 e 6 settimane con rischio di trasmissione interumana. Contagi segnalati a Zurigo e un decesso accertato in Sudafrica. 4 .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hantavirus sulla nave: 3 morti e 8 contagi, Bassetti lancia l’allarme Notizie correlate Tre morti sulla nave da crociera, Bassetti: “Infezione da hantavirus all’inizio sembra influenza”(Adnkronos) – All'inizio sembra un'influenza, poi provoca "un'edema polmonare non cardiogeno". Bassetti lancia l'allarme sifilide: "Contagi in aumento, anche tra i 15enni"L'infettivologo ha parlato dell'incremento delle infezioni registrato negli ultimi anni, soprattutto tra i più giovani. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Hantavirus, paura su nave da crociera Hondius: 3 morti, 3 malati gravi; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Hantavirus su nave da crociera: allarme OMS, 3 morti e 7 casi; Tre morti su una nave da crociera al largo di Capo Verde, Oms conferma due casi di hantavirus. Hantavirus nella nave da crociera, dal barbecue a bordo al passeggero scomparso: così è stata sottovalutata l'emergenzaTre morti, passeggeri sbarcati e sparsi in almeno 12 Paesi, un uomo scomparso dopo essere sceso dalla nave e una gestione dell'emergenza a detta di molti turisti troppo ... ilmessaggero.it Hantavirus su nave, si cerca fonte contagio. Ministero Salute allerta uffici di frontieraOgni dettaglio del viaggio della MvHondius, la nave da spedizione con passeggeri che sbarcavano su diverse isole dell'Oceano Atlantico per dedicarsi al birdwatching e ad altre attività, viene attentam ... tg24.sky.it Hantavirus, Ue attiva meccanismo di protezione civile - facebook.com facebook Mi sono sentito in dovere di proporre alcune riflessioni sulla vicenda della #Hondius e sull'hantavirus implicato. Chi fosse interessato le potrà leggere sul mio account Facebook. x.com