Hantavirus altri contagi Schillaci | Nessun pericolo ma massima cautela
Un focolaio di Hantavirus si è sviluppato su una nave da crociera, con 11 casi sospetti e 9 confermati secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. Il ministro della salute ha dichiarato che in Italia non esiste alcun rischio, pur raccomandando di mantenere la massima prudenza. La notizia ha attirato l’attenzione sulle precauzioni da adottare in situazioni di possibile contagio.
Il focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera. Oms: “Sono 11 i casi sospetti, 9 confermati”. Il ministro Schillaci rassicura: “In Italia nessun pericolo, siamo tranquilli ma l’approccio è di massima cautela”. Servizio di Andrea Domaschio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Hantavirus, altri contagi. Schillaci: “Nessun pericolo ma massima cautela”
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