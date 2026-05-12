Hantavirus altri contagi Schillaci | Nessun pericolo ma massima cautela

Un focolaio di Hantavirus si è sviluppato su una nave da crociera, con 11 casi sospetti e 9 confermati secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. Il ministro della salute ha dichiarato che in Italia non esiste alcun rischio, pur raccomandando di mantenere la massima prudenza. La notizia ha attirato l’attenzione sulle precauzioni da adottare in situazioni di possibile contagio.

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