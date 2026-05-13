Hantavirus | Nessun rischio specifico per il nostro territorio
Dopo i recenti casi di Hantavirus che hanno attirato l’attenzione dei media, il direttore del dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Bologna ha dichiarato che attualmente non ci sono rischi specifici né emergenze sanitarie nell’area bolognese. La comunicazione mira a rassicurare la popolazione e a precisare che non ci sono situazioni di pericolo legate a questa malattia nel territorio.
Nessuna emergenza sanitaria e, soprattutto, nessun rischio specifico per l'area bolognese. Dopo il clamore mediatico sollevato dai recenti casi di Hantavirus, Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Bologna, interviene per riportare la calma. A margine di una.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Temi più discussi: Hantavirus. Il Ministero della Salute adotta il principio di massima cautela: 42 giorni di sorveglianza attiva per tutti i contatti ad alto rischio. Schillaci: In Italia nessun pericolo; Hantavirus, circolare per l’Italia: isolati solo i contatti stretti. Ma non c’è alcun allarme; Basso contagio, alta mortalità. Nessun panico, ma l'Hantavirus preoccupa l'Europa; Hantavirus: il caso della nave e la sicurezza dei cittadini.
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