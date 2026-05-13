Hantavirus | Nessun rischio specifico per il nostro territorio

Dopo i recenti casi di Hantavirus che hanno attirato l’attenzione dei media, il direttore del dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Bologna ha dichiarato che attualmente non ci sono rischi specifici né emergenze sanitarie nell’area bolognese. La comunicazione mira a rassicurare la popolazione e a precisare che non ci sono situazioni di pericolo legate a questa malattia nel territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui