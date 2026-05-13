Il centro di malattie infettive dell’Emilia-Romagna ha dichiarato che attualmente non c’è alcun rischio di pandemia legato all’Hantavirus. Il virologo e direttore del laboratorio analisi di Pievesestina ha affermato che non si registra un allarme, ma che le autorità sono pronte a intervenire in caso di necessità. La regione monitora costantemente la situazione e si prepara a eventuali sviluppi.

Cesena, 13 maggio 2026 – “Non c’è alcun allarme. Ma noi siamo pronti ”. Inequivocabile e puntuale il messaggio del professor Vittorio Sambri, virologo, direttore del laboratorio analisi di Pievesestina, l’ hub di sequenziamento di tutte le malattie infettive della regione Emilia-Romagna. E che sia pronto ce lo aspettiamo, quanto meno ad ogni comparire di qualcuno dei componenti di quella minacciosa e inesauribile famiglia che si chiama virus di cognome e ha una infinità di nomi propri, sinistri al solo pronunciarsi. Questa volta si chiama Hantavirus e sappiamo già che è, come tutta la sua famiglia, un agente infettivo microscopico che può vivere e replicarsi esclusivamente all’interno delle cellule viventi di un ospite.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hantavirus, il centro di malattie infettive dell’Emilia Romagna alza le difese. L’esperto: “Nessun rischio di una pandemia”

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