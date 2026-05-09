In Italia sono stati segnalati quattro casi di Hantavirus, uno dei quali riguarda una persona residente nella provincia di Napoli, in Campania. La Regione ha confermato l’attivazione dei protocolli di sicurezza e monitoraggio. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulla condizione del paziente o sulle eventuali misure adottate nelle aree interessate. La notizia arriva in un contesto di sorveglianza sanitaria nazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Quattro casi di Hantavirus in Italia, di cui uno segnalato in Campania: è nella provincia di Napoli. A darne notizia il ministero delle Salute, annunciando di aver attivato la “sorveglianza attiva” su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo Klm, in coincidenza per Roma. Sull’aereo era salita per pochi minuti una passeggera della nave Mv Hondius, poi ricoverata a Johannesburg dove è morta a causa dell’Hantavirus. I recapiti dei quattro, sottolinea una nota, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza. Oltre alla Campania, si tratta di Calabria, Toscana e Veneto. L’indicazione è, appunto, di attivare la sorveglianza nel principio di massima cautela.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Hantavirus, un caso in Campania: è della provincia di Napoli. La Regione: “Attivati i protocolli”

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