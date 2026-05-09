Hantavirus un caso in Campania | è della provincia di Napoli La Regione | Attivati i protocolli

Da anteprima24.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia sono stati segnalati quattro casi di Hantavirus, uno dei quali riguarda una persona residente nella provincia di Napoli, in Campania. La Regione ha confermato l’attivazione dei protocolli di sicurezza e monitoraggio. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulla condizione del paziente o sulle eventuali misure adottate nelle aree interessate. La notizia arriva in un contesto di sorveglianza sanitaria nazionale.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Quattro casi di Hantavirus in Italia, di cui uno segnalato in Campania: è nella provincia di Napoli. A darne notizia il ministero delle Salute, annunciando di aver attivato la “sorveglianza attiva” su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo Klm, in coincidenza per Roma. Sull’aereo era salita per pochi minuti una passeggera della nave Mv Hondius, poi ricoverata a Johannesburg dove è morta a causa dell’Hantavirus. I recapiti dei quattro, sottolinea una nota, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza. Oltre alla Campania, si tratta di Calabria, Toscana e Veneto. L’indicazione è, appunto, di attivare la sorveglianza nel principio di massima cautela.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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