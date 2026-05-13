Hantavirus nessun allarme in Umbria | attivati i protocolli di massima cautela
In Umbria, non si registrano casi di Hantavirus e non ci sono segnali di allarme. La regione sta seguendo da vicino la situazione internazionale relativa al focolaio di Hantavirus Andes, che si è sviluppato a bordo di una nave da crociera. Le autorità sanitarie locali collaborano con il ministero della salute e l’istituto superiore di sanità per mantenere alta la vigilanza e applicare i protocolli di massima cautela.
La direzione salute e welfare della Regione Umbria sta monitorando con estrema attenzione il focolaio internazionale di Hantavirus Andes (Andv) rilevato a bordo della nave da crociera MV Hondius, agendo in costante raccordo con il ministero della salute, l’istituto superiore di sanità e le.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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