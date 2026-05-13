Hantavirus Bertolaso | Negativo il test sul turista inglese ma resta in quarantena al Sacco di Milano
Un cittadino britannico sottoposto a test a Milano è risultato negativo all'Hantavirus. Nonostante l’esito, l’uomo rimane in quarantena presso l’ospedale Sacco. L’annuncio è arrivato da un responsabile sanitario che ha confermato i risultati delle analisi. La persona era stata ricoverata dopo aver manifestato sintomi sospetti, ma le analisi hanno escluso l’infezione. La quarantena prosegue in attesa di ulteriori verifiche o eventuali sviluppi.
Milano, 13 maggio 2026 – Un caso di Hantavirus a Milano? “Il c ittadino britannico sottoposto nella serata di ieri (martedì 12 maggio) ad accertamenti virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore”, ha fatto sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, tramite una nota. https:www.ilgiorno.itmilanocronacahantavirus--contatto-turista-britannico-utzf6wjw In quarantena. L’uomo di circa 60 anni, è attualmente in quarantena presso l'Ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato di Hantavirus. L'uomo si trovava a bordo del volo Sant'Elena-Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da Hantavirus.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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