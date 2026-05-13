Hantavirus Bertolaso | Negativo il test sul turista inglese ma resta in quarantena al Sacco di Milano

Un cittadino britannico sottoposto a test a Milano è risultato negativo all'Hantavirus. Nonostante l’esito, l’uomo rimane in quarantena presso l’ospedale Sacco. L’annuncio è arrivato da un responsabile sanitario che ha confermato i risultati delle analisi. La persona era stata ricoverata dopo aver manifestato sintomi sospetti, ma le analisi hanno escluso l’infezione. La quarantena prosegue in attesa di ulteriori verifiche o eventuali sviluppi.

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