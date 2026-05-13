In Italia, quattro pazienti sono risultati negativi all'Hantavirus, secondo quanto dichiarato dal ministro della salute. Tra le persone coinvolte vi sono un turista britannico, che è stato isolato dopo essere stato a bordo di un volo tra Sant'Elena e Johannesburg, un suo accompagnatore, un giovane calabrese e una turista proveniente da una zona endemica dell'Argentina, ricoverata per polmonite. Il ministro ha rassicurato sulla familiarità del virus, conosciuto da decenni.

Notizie rassicurati sul fronteHantavirus. Il ministero della Salute ha infatti informato che “gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sulturista britannicorintracciato e posto in quarantena perché si trovavaa bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg hanno datoesito negativo“. Negativo anche il test dell’accompagnatoreche viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sulgiovane calabrese che si trova in isolamento fiduciarioe sulla turista arrivata In Italia lo scorso 30 aprilericoverata a Messina per polmonitee che proviene da una zona endemica dell’Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati dall’ospedale Spallanzani di Roma“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Hantavirus, negativi 4 pazienti in Italia, Schillaci rassicura: “Conosciamo il virus da decenni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, Schillaci smorza l’allarmismo: “In Italia non c’è alcun pericolo, è un virus conosciuto da tanti anni” - VIDEOIl ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha ribadito la posizione del Governo sull’Hantavirus, assicurando che al momento “oggi in Italia non c’è...

Hantavirus: ministro, negativi tutti e 4 i test dei pazienti isolati in ItaliaAGI - Il ministero della Salute informa che "gli accertamenti virologici sull'hantavirus eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e...

Temi più discussi: Hantavirus, negativo l’inglese in quarantena a Milano. Test a turista argentina a Messina; Confermato il sesto caso di hantavirus, prosegue il tracciamento dei contatti dei passeggeri della MV Hondius; Hantavirus, quando scatta la quarantena e perché? Cosa dicono gli esperti e le faq del Ministero; Hantavirus a Parigi: almeno 15 giorni di isolamento all’ospedale Bichat per 4 passeggeri.

#Hantavirus - Uno dei 4 pazienti sotto osservazione sanitaria è della provincia di #Napoli La Regione Campania La situazione è costantemente monitorata,nessun allarmismo... nanotv.it #Sanità #Virus #Paziente #Campania #NanoTV x.com

I pazienti positivi all'hantavirus vengono riportati negli Stati Uniti reddit

Lo speciale di Sky TG24 sull'hantavirusLeggi su Sky TG24 l'articolo Hantavirus, turista britannico in quarantena a Milano. A Messina test su argentina. LIVE ... tg24.sky.it

Hantavirus, tutti negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani sui casi sospetti in ItaliaLeggi su Il Fatto Quotidiano.it: hantavirus, le notizie in aggiornamento di oggi, mercoledì 13 maggio. I casi sospetti in Italia e la situazione nel mondo ... ilfattoquotidiano.it