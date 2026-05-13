hantavirus negativi test spallanzani su turista argentina

Nessun segno di Hantavirus nei test effettuati su una turista argentina ricoverata allo Spallanzani. Anche i test su un turista inglese a Milano e il suo accompagnatore sono risultati negativi. L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato in tutto 11 casi sospetti e 9 positivi, tra cui una paziente francese in condizioni gravi. Le autorità monitorano la situazione e proseguono con le verifiche sui casi segnalati.

Negativi anche turista inglese a Milano e accompagnatore. Oms conferma 11 casi sospetti e 9 positivi, grave la paziente francese. In tutto il mondo 338 contagiati ma mancano dati Cina. Una cittadina francese “respira con polmone artificiale” Sono 11 i casi di Hantavirus finora segnalati e, di questi, nove sono confermati e due probabili, tre i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici i 27 rimasti a bordo della nave da crociera (25 membri dell’ equipaggio e 2 medici), diretta in Olanda, che arriverà domenica 17 maggio o lunedì 18 maggio. Da Ue nuova strategia contro le minacce sanitarie globali....🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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