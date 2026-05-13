I test effettuati presso lo Spallanzani sul giovane calabrese sono risultati negativi per l’infezione da hantavirus. Restano ancora da chiarire le modalità di tracciamento dei contatti e il numero di passeggeri messi in quarantena dopo il volo. Attualmente non sono state fornite informazioni sui nomi o sui dettagli delle persone coinvolte, né sui criteri adottati per individuare i soggetti a rischio.

? Domande chiave Chi sono gli altri passeggeri messi in quarantena dopo il volo?. Come sono stati rintracciati i contatti del giovane marittimo calabrese?. Perché le autorità hanno esteso i controlli anche a Messina?. Quali misure hanno impedito la diffusione del virus sul territorio?.? In Breve Test negativi anche per turista argentina a Messina e cittadino britannico su volo Johannesburg.. Accompagnatore di Federico Amaretti risultato negativo ai controlli medici effettuati in Calabria.. Monitoraggio esteso tra Messina e Reggio Calabria per tracciare i contatti del volo.. Sindaca Giusy Caminiti conferma l'assenza di sintomi nel venticinquenne calabrese isolato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hantavirus: negativi i test sullo Spallanzani per il giovane calabrese

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