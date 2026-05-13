Hantavirus allarme rientrato | negativi i test sul giovane calabrese Federico Amaretti sulla donna ricoverata a Messina e sul turista britannico

Da feedpress.me 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha comunicato che i risultati dei test sul giovane calabrese, sulla donna ricoverata a Messina e sul turista britannico sono tutti negativi all’Hantavirus. I test sono stati effettuati a Milano e riguardano rispettivamente il residente, la paziente in ospedale e il viaggiatore straniero, rintracciato e messo in quarantena dopo aver viaggiato sul volo tra Sant’Elena e Johannesburg. La situazione sanitaria si può considerare sotto controllo.

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Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell’accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell’Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani. Il caso della turista ricoverata al Policlinico di Messina È risultata negativa all’ Hantavirus la paziente ricoverata al Policlinico di Messina per una polmonite sospetta.🔗 Leggi su Feedpress.me

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