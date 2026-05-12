Un giovane uomo di 25 anni, residente in Calabria, è sotto osservazione allo Spallanzani dopo aver condiviso lo stesso volo con una donna deceduta per Hantavirus a Johannesburg. La situazione è stata resa nota dall’ospedale, che ha avviato i controlli necessari. Il paziente si trova sotto stretta sorveglianza medica, mentre vengono monitorati eventuali sintomi legati all’infezione. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

AGI - Un giovane 25enne residente a Villa San Giovanni (RC) è attualmente sotto osservazione precauzionale dopo essere stato sullo stesso volo di una donna deceduta per Hantavirus a Johannesburg. Sebbene inizialmente si fosse parlato di sintomi sospetti, la sindaca Giusy Caminiti ha smentito categoricamente ogni malessere: il ragazzo sta bene, è asintomatico e sta trascorrendo la quarantena presso la propria abitazione. Come previsto dal protocollo del Ministero della Salute, domani verranno effettuati i prelievi biologici che saranno poi analizzati dall' Istituto Spallanzani di Roma. Al momento, non è previsto alcun trasferimento del giovane presso il nosocomio capitolino.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il 25enne calabrese sotto osservazione: test Hantavirus allo Spallanzani

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