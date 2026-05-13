Hantavirus negativi i due di Milano Ma c’è un caso sospetto a Messina

Due cittadini britannici ricoverati ieri all’ospedale Sacco di Milano sono risultati negativi ai test per l’hantavirus. Nel frattempo, a Messina, si sta valutando un possibile caso sospetto, ancora in fase di accertamento. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione e mantengono i controlli nelle strutture ospedaliere della zona. Nessuna conferma ufficiale riguardo a nuovi casi o sviluppi recenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

I due cittadini britannici ricoverati ieri all’ospedale Sacco di Milano sono risultati negativi all’hantavirus. Lo ha fatto sapere l’assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso. Il turista britannico, di circa 60 anni, è attualmente in quarantena presso l’Ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato di Hantavirus. L’uomo si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell’infezione da Hantavirus. Ma intanto a Messina c’è una persona ricoverata per sospetto virus. La direttrice dello Spem, il...🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, test negativi per il turista in quarantena a MilanoA Milano, il cittadino britannico sottoposto ieri sera ad accertamenti contro l’Hantavirus è risultato negativo ai test. Allerta Hantavirus, caso sospetto di contatto in Campania: attenzione massima nel casertanoLa Regione Campania ha attivato le procedure di sorveglianza sanitaria dopo la segnalazione di un cittadino residente in provincia di Napoli entrato... Temi più discussi: Hantavirus, allo Spallanzani solo i campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena; Due residenti di Singapore negativi all'hantavirus dopo il focolaio mortale sulla nave da crociera; Hantavirus, altri due casi sospetti. L’Oms: i passeggeri della Hondius saranno rimpatriati; Hantavirus, il paziente in Veneto è risultato negativo al test | Oms: 11 casi sospetti, 9 confermati. RT @SkyTG24: Hantavirus, altri 3 contagi tra passeggeri. Due italiani in quarantena x.com Hantavirus Cruise mi sta terrorizzando reddit Hantavirus, nuovi positivi tra i rimpatriati: due italiani in isolamentoAggiornamenti sul focolaio di hantavirus a bordo della MV Hondius: nuovi casi tra i passeggeri evacuati e misure di quarantena ancora attive in diversi Paesi. notizie.it Hantavirus, allo Spallanzani solo i campioni biologici del 25enne calabrese in quarantenaEra sul volo Klm da Johannesburg con la donna poi deceduta. Oms: '11 casi sospetti, 9 confermati, il rischio per la salute globale è basso'. Il paziente del Veneto è negativo al virus LA CRONOLOGIA - ... ansa.it