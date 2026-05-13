Il Ministero della Salute ha comunicato che tutti e quattro i test effettuati sui pazienti isolati in Italia per sospetto hantavirus sono risultati negativi. In particolare, gli accertamenti virologici svolti a Milano su un turista britannico, che era stato individuato e posto in quarantena dopo aver viaggiato a bordo di un volo tra Sant'Elena e Johannesburg, hanno dato esito negativo. Non sono stati registrati altri casi o risultati positivi finora.

AGI - Il ministero della Salute informa che "gli accertamenti virologici sull' hantavirus eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma". Il ministero ricorda che "il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e, dunque, anche in Italia".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Hantavirus: ministro, negativi tutti e 4 i test dei pazienti isolati in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, test negativi a Padova: svanisce l’allarme sanitario? Domande chiave Come si è diffuso il contagio prima del blocco sanitario? Chi ha gestito il trasporto dei campioni biologici verso Roma? Perché il...

Hantavirus, test negativi per il turista in quarantena a MilanoA Milano, il cittadino britannico sottoposto ieri sera ad accertamenti contro l’Hantavirus è risultato negativo ai test.

Temi più discussi: Hantavirus. Il Ministero della Salute adotta il principio di massima cautela: 42 giorni di sorveglianza attiva per tutti i contatti ad alto rischio. Schillaci: In Italia nessun pericolo; Hantavirus, tutti negativi i test in Italia: nessun caso confermato; Hantavirus, negativo l’inglese in quarantena a Milano. Test a turista argentina a Messina; Hantavirus, test negativo per il paziente in isolamento in Veneto. Il ministro della Salute Schillaci: In Italia nessun pericolo.

La donna di Alicante che ha avuto contatti con una persona deceduta da hantavirus risulta negativa al PCR reddit

Hantavirus, Ministero della Salute: Negativi i test analizzati a Milano e allo SpallanzaniEsito negativo per il turista britannico arrivato dal volo Sant’Elena-Johannesburg, per il suo accompagnatore e per gli altri casi sospetti monitorati tra Calabria e Sicilia. Il ministero della Salute ... ilgiornale.it

Hantavirus, negativi test dei 2 turisti a Milano e Messina e del 25enne calabrese in quarantena: news in direttaGli ultimi aggiornamenti sul focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius diretta verso i Paesi Bassi ... fanpage.it