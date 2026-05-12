Hantavirus Schillaci smorza l’allarmismo | In Italia non c’è alcun pericolo è un virus conosciuto da tanti anni - VIDEO

Il ministro della Salute ha dichiarato che in Italia non esiste attualmente alcun rischio legato all’Hantavirus. Ha precisato che si tratta di un virus noto da molti anni e che non ci sono situazioni di emergenza in corso nel paese. La comunicazione è arrivata in risposta alle preoccupazioni pubbliche, sottolineando che non ci sono casi o focolai segnalati sul territorio nazionale.

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