Hantavirus Schillaci smorza l’allarmismo | In Italia non c’è alcun pericolo è un virus conosciuto da tanti anni - VIDEO
Il ministro della Salute ha dichiarato che in Italia non esiste attualmente alcun rischio legato all’Hantavirus. Ha precisato che si tratta di un virus noto da molti anni e che non ci sono situazioni di emergenza in corso nel paese. La comunicazione è arrivata in risposta alle preoccupazioni pubbliche, sottolineando che non ci sono casi o focolai segnalati sul territorio nazionale.
Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha ribadito la posizione del Governo sull’Hantavirus, assicurando che al momento “oggi in Italia non c’è alcun pericolo”. Un intervento volto a rassicurare la popolazione dopo gli inutili allarmismi circolati nelle ultime ore sul virus Il ministro d.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Casi Hantavirus, per il ministro Orazio Schillaci "nessun pericolo in Italia" per il virus che preoccupa tuttiOrazio Schillaci ha assicurato che si stanno facendo tutti i controlli sulla diffusione dell'Hantavirus e non ci sono rischi per il nostro Paese.